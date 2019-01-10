المالية النيابية تناقش مخصصات البيشمركة ونسبة اقليم كوردستان من الموازنة

الحلبوسي يؤكد اهمية اجراء تعديلات على القانون

واصلت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاربعاء ،اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون موازنة 2019 الاتحادية ، بضمنها مخصصات قوات البيشمركة ونسبة اقليم كوردستان.

وترأس الإجتماع النائب احمد الصفار رئيس السن.

وشملت المناقشات موضوع الاقتراض الخارجي وايرادات الوزارات في الموازنة.

كما ترأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جانبا من الاجتماع ، حيث اكد على اهمية الموازنة للشعب العراقي واجراء التعديلات عليها بما يخدم مصلحته وتقديم الخدمات له.

وكشف الحلبوسي عن رغبة الحكومة بالتعاون مع البرلمان واللجنة المالية في موضوع الموازنة وحل الخلافات بين الجانبين في بعض المواد الواردة في القانون.

واوصى الحلبوسي باستضافة البنك المركزي في اللجنة ووضع حل للمناصب الحكومية التي تدار بالوكالة ودعم القطاع الخاص وزيادة الايرادات غير النفطية في الموازنة.

وتطرق الاجتماع الى موضوع مخصصات البيشمركة ونسبة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية .