المالية النيابية تطالب بتعديل سعر برميل النفط في الموازنة

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، وجود ملاحظات على سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019.

وقال النائب شيروان ميرزا، عضو اللجنة، في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة 16/11/2018، ان سعر برميل النفط في مشروع الموازنة “يجب ان يحدد من قبل الخبراء، بحيث يتوقعون الزيادة والنقصان في سعر برميل النفط بالاسواق العالمية”، مشيرا الى ان لدى اللجنة ملاحظات على السعر المحدد لبرميل النفط في الموازنة وهو 56 دولار للبرميل.

واضاف النائب ميرزا، ان اللجنة تطالب بزيادة سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة، وتقديم إيضاحات أكثر عن تحديد السعر لنكون على بينة.