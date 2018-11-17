نوفمبر 17, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

المالية النيابية تطالب بتعديل سعر برميل النفط في الموازنة

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فى :أخبار عــامة
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المالية النيابية تطالب بتعديل سعر برميل النفط في الموازنة

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، وجود ملاحظات على سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019.

وقال النائب شيروان ميرزا، عضو اللجنة، في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة 16/11/2018، ان سعر برميل النفط في مشروع الموازنة “يجب ان يحدد من قبل الخبراء، بحيث يتوقعون الزيادة والنقصان في سعر برميل النفط بالاسواق العالمية”، مشيرا الى ان لدى اللجنة ملاحظات على السعر المحدد لبرميل النفط في الموازنة وهو 56 دولار للبرميل.

واضاف النائب ميرزا، ان اللجنة تطالب بزيادة سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة، وتقديم إيضاحات أكثر عن تحديد السعر لنكون على بينة.

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