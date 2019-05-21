المالية الكوردستانية تطالب باجراء يخص رواتب شهر آذار

شفق نيوز/ طالبت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، بشكل رسمي من اقسام الحسابات والصندوق باعداد قوائم رواتب شهر آذار للعام الحالي.

وقال مصدر في الوزارة لشفق نيوز ان الوزارة ابلغت صناديقها باعداد قوائم رواتب الشهر الثالث للعام الحالي وارسالها، مبينة انه في حال ارسلت بغداد حصة الاقليم من الرواتب قبل عيد الفطر فان الوزارة ستبدأ فوراً بتوزيع رواتب الموظفين.

وتقوم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ابتداء من الخامس من كل شهر بتوزيع الرواتب.