المالكي يؤكد لوفد كردي أهمية تنسيق المواقف داخل البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، لوفد كردي زار بغداد على اهمية تنسيق المواقف داخل البرلمان.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل، اليوم، وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب برئاسة اوميد صباح”.

واضاف المكتب، أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد”.

ونقل المكتب تاكيد المالكي على “أهمية تنسيق المواقف داخل البرلمان والعمل على تفعيل جلسات المجلس واللجان النيابية وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان”، مشددا على “ضرورة المشاركة الفاعلة لنواب اقليم كردستان في حل الخلافات والمشاكل العالقة بين بغداد واربيل بموجب الدستور”.