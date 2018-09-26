المالكي: نرحب بمرشح الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية

نوري المالكي: نرحب بمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية

رووداو – أربيل: رحب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فؤاد حسين لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وتحدث المالكي، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً “اذا تولى الأخ فؤاد حسين منصب رئاسة الجمهورية؛ وخلفه أبو مسرور؛ فمن المؤكد سيكون عنصراً ايجابياً في حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل”. مبدياً ترحيبه بالقول: “نتمنى الفوز للأخ فؤاد حسين، ونتمنى الفوز للحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وأضاف، أن “قضية الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية تمت مناقشتها في هذا اللقاء الكريم مع الأخوة من وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسمعنا منهم الأفكار الطيبة، وتمسكهم بالترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، كما تم التطرق إلى السياقات التي يريدون أن يمضون بها بهذا الشأن”.

وتابع المالكي “الأفضل لدينا أن يتفق الأخوة الكورد على مرشح واحد، وذلك كما عهدنا التحالف الكوردي بأن يكون موقفهم موحداً في جميع المواقف”.

وبخصوص الخيارات المطروحة حول آلية الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، قال المالكي، إن “هنالك خيارين: أما أن يمضي النواب الكورد باختيار مرشح واحد كما حدث ذلك مسبقاً، أو الذهاب إلى خيار الانتخابات داخل البرلمان”.

وبين المالكي، أنه “لدينا علاقات طيبة مع الطرفين، ولكن لدينا الأراء التي نعتقد أنها الأكثر مصلحة للعراق”.

وفي ختام حديثه قال المالكي “نتمنى للأخ فؤاد الفوز، وللحزب الديمقراطي أيضاً الفوز، ونتمنى للأخوة في إقليم كوردستان أن يكونوا حاضرين في بغداد”.