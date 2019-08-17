المؤتمر الوطنيّ يُهنىء الرئيس بارزاني بذكرى تأسيس الديمقراطي الكوردستاني

دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنيّ العراقيّ النائب آراس حبيب كريم، اليوم السبت، في برقية تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن تكون الذكرى دافعاً نحو المزيد من العمل الهادف إلى ضمان وصون مصالح الوطن وأبناء الشعب من خلال التضافر والتكامل السياسي والاجتماعي.

ووجه الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقيّ تهانيه بهذه المناسبة إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وعموم أعضاء الحزب وعوائل الشهداء والبيشمركة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات التغيير التي كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني في طليعة المُضحين في سبيل تحقيقها.

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 16 آب / أغسطس عام 1946 على يد القائد التاريخي الكوردي مصطفى بارزاني، وفي البداية كان اسم الحزب هو (الحزب الديمقراطي الكوردي) ولكن في المؤتمر الثالث الذي عقد في 26/1/1953 بمدينة كركوك، تقرر تغيير الاسم إلى (الحزب الديمقراطي الكوردستاني).