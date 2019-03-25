المؤبد لارهابي صنع عبوات ناسفة في بعشيقة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على احد عناصر تنظيم داعش الإرهابي عن جريمة العمل بورشة لصناعة العبوات الناسفة في بعشيقة.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين، أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى لمدان انتمى لعصابات داعش الإرهابية واعترف بدخوله دورة تدريبية لمدة شهر وبعدها نسب للعمل بورشة فنية لتصنيع العبوات الناسفة في منطقة بعشيقة”.

وأضاف البيان أن “المدان القي القبض عليه في مدينة سامراء بعد نزوحه من مدينة الموصل”، لافتا إلى أن “الحكم بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.