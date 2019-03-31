اللجنة القانونية في برلمان كوردستان تعيد صياغة مشروع قانون تفعيل رئاسة الإقليم

رووداو- أربيل/ أعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان، أن اللجنة تعمل على إعادة صياغة مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان لتعيده من جديد إلى هيئة رئاسة برلمان كوردستان.

وصرح رئيس لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان، بزار كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية: “تناقش لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان اليوم الأحد (31 آذار 2019) مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان، وستعيد صياغة مشروع القانون وترفعه مرة أخرى إلى هيئة رئاسة برلمان كوردستان”.

وأشار رئيس لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان إلى أنه وبعد إعادة صياغة مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان، ستحدد هيئة رئاسة البرلمان موعداً لإجراء القراءة الثانية للمشروع ثم التصويت عليه.

وكان برلمان كوردستان قد أجرى يوم أمس السبت، 30 آذار 2019، القراءة الأولى لـ(مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان وتعديل صيغة انتخاب رئيس الإقليم لحين المصادقة على دستور)، وكان برلمانيو الاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الإسلامية والجيل الجديد في لجنة الشؤون القانونية قد رفضوا التوقيع على رفع مشروع القانون إلى هيئة رئاسة برلمان كوردستان.