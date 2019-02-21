اللجنة التحضيرية: اقليم نينوى قائم وحتمي ونحن بحاجة لكوردستان

شددت اللجنة التحضيرية لإقليم نينوى يوم الاربعاء على ان انشاء الاقليم قانوني ودستوري، مؤكدة الحاجة الى في تقديم يد العون لهم اقليم كوردستان كجار امن مستقر.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر فارس حازم الجويجاتي، خلال الاجتماع الثاني للجنة اليوم في اربيل ان “اقليم نينوى دستوري وقائم وحتمي مهما طال الزمن فان سيتم انشاؤه ولا يمكن بأي شكل من الاشكال تأجيله”.

واضاف ان “اقليم كوردستان ملاذ للمظلومين وخاصة اهالي نينوى، ونحن قريبون منه جغرافيا وهو اقليم مستقر ونحن بأمس الحاجة له”، مردفا بالقول ان “علاقتنا جديدة جدا مع كوردستان”.

يشار الى ان اللجنة قد رفعت مؤخرا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية انتخابات نينوى، بسبب تهربها من تقديم الطب في تحويل المحافظة الى اقليم.

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