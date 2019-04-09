الكويت ومؤسسة البارزاني الخيرية تتكفلان بإنشاء وترميم عشرات المدارس للنازحين

رووداو – أربيل/ افتتحت القنصلية الكويتية في إقليم كوردستان بالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية، اليوم الإثنين، 8 نيسان، 2019، ثلاث مدارس في ناحية الكوير بعد إكمال ترميمها.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في إقليم كوردستان عمر الكندري لشبكة رووداو الإعلامية: “دولة الكويت من خلال حملة الكويت بجانبكم والتي أمر بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح تقوم بتقديم الدعم للأخوة النازحين وأهم قطاع تم توجيه العمل إليه هو القطاع التربوي”.

وأضاف: “تم إنشاء العديد من المدارس خلال السنوات الماضية لتغطية الأعداد الكبيرة للنازحين وكان نصيب إقليم كوردستان 6 من هذه المدارس كما تم إنشاء 16 مدرسة في نينوى”.

وتابع: “اليوم ننقل لمرحلة أخرى من خلال إعادة ترميم بعض المدارس حيث نتكفل بترميم 11 مدرسة ونحظى اليوم بافتتاح إحدى هذه المدارس بالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية”، مبيناً: “نعتقد أن التعليم مهم جداً لكي يستطيع أبناؤنا الطلبة إكمال دراستهم”.

من جانبه، قال ممثل مؤسسة البارزاني الخيرية أحمد عبدو: “مشروع ترميم المدارس فكرة مؤسسة البارزاني الخيرية حيث تم تقديم المشروع إلى القنصلية الكويتية في أربيل التي قامت مشكورة بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة بتمويل هذا المشروع”.

وأوضح: “نحن موجودون الآن في مشروع سيجاله وهذه المدرسة الابتدائية تضم حوالي 90 طالباً، و هناك مدارس أخرى سترمم في إطار هذا المشروع بمحافظة نينوى”.

وعبرت الطالبة رنا عن سعادتها بترميم المدرسة بالقول: “نشكر دولة الكويت التي ساعدتنا كثيراً حيث كانت المدرسة تفتقد إلى النوافذ والأبواب سابقاً”.

كما قالت الطالبة أبرار ضياء عبدالعزيز : “نشكر دولة الكويت على ترميم مدرستنا”.

والمدارس التي جرى افتتاحها اليوم في ناحية الكوير بعد ترميمها هي سيجالة التي تضم 90 طالباً و11 معلماً، وأبو شيته التي تضم 710 طالباً و26 معلماً، وأبو جرداً وتضم 243 طالباً و20 معلماً.