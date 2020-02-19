الكورد يؤكدون على الحوار ورسالتهم السلمية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، اليوم الاربعاء ، الشخصية والسياسي الكوردي من شمال كوردستان ، عثمان بايدمير .

جرى خلال اللقاء ، بحث اوضاع المنطقة بشكل عام وآخر التطورات والمستجدات السياسية ، وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن وضع الشعب الكوردي في الشرق الاوسط.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على رسالة الشعب الكوردي السلمية وانتهاج سبيل الحوار والتفاهم لحل المشاكل .

وأكد اللقاء على ضرورة التقارب بين الاطراف الكوردية وعلى الخطاب السلمي القومي المشترك .