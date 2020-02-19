فبراير 19, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الكورد يؤكدون على الحوار ورسالتهم السلمية

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فى :أخبار عــامة
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الكورد يؤكدون على الحوار ورسالتهم السلمية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، اليوم الاربعاء ، الشخصية والسياسي الكوردي من شمال كوردستان ، عثمان بايدمير .

جرى خلال اللقاء ، بحث اوضاع المنطقة بشكل عام وآخر التطورات والمستجدات السياسية ، وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن وضع الشعب الكوردي في الشرق الاوسط.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على رسالة الشعب الكوردي السلمية وانتهاج سبيل الحوار والتفاهم لحل المشاكل .

وأكد اللقاء على ضرورة التقارب بين الاطراف الكوردية وعلى الخطاب السلمي القومي المشترك .

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