الكعبي يهنئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بذكرى تأسيسه الـ73

الكعبي يهنئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بذكرى تأسيسه الـ 73

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة 16 آب/أغسطس 2019، برقية تهنئة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيسه.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان، إنه “أكد على ضرورة أن تكون ذكرى التأسيس دافعاً أساسياً لتعزيز وحدة العراق وتجربته الديمقراطية”.

كما أكد الكعبي بهذه المناسبة على أهمية “التكاتف مع جميع القوى والمكونات العراقية من أجل تقديم الخدمات وترسيخ العدالة وتحقيق كامل الرفاهية وتأمين الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه العراقيون”، بحسب البيان.

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتاريخ 16 آب/أغسطس عام 1946 بقيادة الجنرال ملا مصطفى البارزاني، وخاض نضالاً طويلاً ومريراً في سبيل القضية الكوردية منذ ذلك الوقت.