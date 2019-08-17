أغسطس 17, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الكعبي يهنئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بذكرى تأسيسه الـ73

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
15 مشاهدة

الكعبي يهنئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بذكرى تأسيسه الـ73

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة 16 آب/أغسطس 2019، برقية تهنئة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيسه.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان، إنه “أكد على ضرورة أن تكون ذكرى التأسيس دافعاً أساسياً لتعزيز وحدة العراق وتجربته الديمقراطية”.

كما أكد الكعبي بهذه المناسبة على أهمية “التكاتف مع جميع القوى والمكونات العراقية من أجل تقديم الخدمات وترسيخ العدالة وتحقيق كامل الرفاهية وتأمين الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه العراقيون”، بحسب البيان.

وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتاريخ 16 آب/أغسطس عام 1946 بقيادة الجنرال ملا مصطفى البارزاني، وخاض نضالاً طويلاً ومريراً في سبيل القضية الكوردية منذ ذلك الوقت.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.