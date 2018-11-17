الكشف عن سرقات “صادمة” بالعراق تصل الى 1000 مليار دولار

شفق نيوز/ كشف الوزير الاسبق محسن الشمري يوم الجمعة عن حجم الفساد في العراق ومجموع ما تم سرقتة وهدره لحد الآن من أموال الشعب العراقي يتجاوز ال ١٠٠٠مليار دولار.

وقال الشمري في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم ، ان ” اكثر من ٢٠٠مليار دولار هدرت من الموازنات السنوية وهو تضخيم المشاريع والوهمية ، مؤكدا ان ، حوالي ١٠٠ مليار دولار إجازات استثمارية وهمية ومعطلة تعرض في مقاهي العراق ودول الجوار والعالم”.

وأضاف ان ” اكثر من ١٠٠مليار دولار قيمة العقارات في داخل العراق وخارجة ومزاد العملة ، مشيرآ الى ان، اكثر من ١٠٠مليار دولار في الموانئ والمنافذ الحدودية والتهرب الضريبي وتهريب النفط ، موضحآ ان ” خسائر الاقتصاد العراقي بسبب سوء الادارة والفساد والارهاب وتعطيل الصناعة والزراعة والقطاع التعليمي والصحي وانهيار البنى التحتية فتتجاوز ال٥٠٠ مليار دولار بكثير “.

وبين الشمري ان ” اهم المؤشرات هي سوء الادارة و انعدام قاعدة البيانات التفصيلية وبالإضافة تفكيك المنظومة الادارية عن قصد او جهل وكذلك

الصراع السلبي بين مصادر القرار في المؤسسة الواحدة و غياب التقنيات الحديثة عن ربط مفاصل المؤسسة الواحدة وباقي المؤسسات و انحراف دراسات الجدوى وعدم تطابقها مع المعايير الفنية.

و الرقابة الانتقائية وتسييسها “.

وتابع ان ” الفساد والهدر يشمل ايرادات النفط اﻻستثمار و العقارات و التهرب الضريبي و المنافذ الحدودية و الامن والصناعة والزراعة والسياحة والآثار وبالإضافة الأوقاف ، مشيرا الى ان ، فوات المنفعه العامة والخاصة (الصحة والتعليم وخسارة الحياة الكريمة للإنسان العراقي) وبالإضافة ان الفائض في الموظفين بعد ٢٠٠٣ وتضخم التخصيصات التشغيلية كل هذه الملفات ضربها الفساد ونخرها”.