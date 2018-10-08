الكشف عن “أكبر فساد” بوزارة النفط وتحذير من اضاعة الأدلة

شفق نيوز/ عد عضو كتلة تحالف المحور الوطني البرلمانية هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، منح واصدار وزارة النفط في حكومة تصريف الاعمال لاجازات الأسفلت المؤكسد “هدراً متعمداً” في المال العام و”مخالفة صريحة” للقانون والصلاحيات الممنوحة لحكومة تصريف الأعمال.

وكشف الحلبوسي في بيان ورد لشفق نيوز عن “منح واصدار وزارة النفط لأكثر من 150 اجازة أسفلت مؤكسد وبمبالغ خيالية، وهو ما يتطلب من مجلس النواب متابعتها للحيلولة دون ضياع الأدلة ولكشف اكبر صفقات الفساد في وزارة النفط، ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في إصدار هذه الموافقات”.

وطالب الحلبوسي “رئاسة مجلس النواب بعرض الموضوع على جلسة مجلس النواب القادمة، واتخاذ قرار باعتبار الموافقات والاجازات الممنوحة من وزارة النفط بعد 12 آيار 2018 لاغية، والايعاز الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لاتخاذ اجراءاتها وايقاف الهدر”.