الكربولي للرئيس البارزاني: المسيرة النضالية للحزب الديمقراطي أرست دعائم البناء والتطور بإقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ أكد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس مسعود البارزاني، أن المسيرة النضالية للحزب الديمقراطي الكوردستاني أرست دعائم البناء والتطور بإقليم كوردستان، معبراً عن أمله في “تعزيز جسور وقنوات التعاون الحزبي والسياسي والوطني المشترك”.

وأعرب الكربولي، في برقية بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ73 لتأسيس الحزب الكوردستاني الكوردستاني “عن تقديره للمسيرة النضالية للحزب الديمقراطي الكردستاني والتي أرست دعائم البناء والتطور في إقليم كوردستان كنموذج للتحول الديمقراطي والانفتاح الاقتصادي المنتج”.

وأضاف أن “قيادة حزب الحل وكوادره وتنظيماته تبارك لشعبنا الكوردي احتفالاته بذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونغتنم الفرصة لتهنئة الرئيس مسعود البارزاني بميلاده الميمون”.

وتابع: “يحدونا الأمل في تعزيز جسور وقنوات التعاون الحزبي والسياسي والوطني المشترك ولما يخدم المسيرة الديمقراطية الناشئة في العراق”.