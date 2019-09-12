القوات الامريكية بصدد فتح قاعدة لها غرب الموصل

أفاد مسؤول حزبي كوردي في ناحية زمار، التابعة إداريا لقضاء تلعفر، (شمال غرب الموصل) ، أن القوات الامريكية بصدد فتح قاعدة عسكرية جديدة في مركز هذه الناحية، مبيناً أنه بالاضافة الى القوات الجوالة المتواجدة حالياً في هذه المنطقة ، قامت القوات الامريكية بزيارة هذه الناحية ، ومن المقرر فتح قاعدة دائمية لها فيها.

مسؤول لجنة منطقة زمار للحزب الديمقراطي الكوردستاني، حسن خلو، قال في تصريح لـ(باسنيوز)، “تتواجد القوات الامركية حالياً في بناية داخل زمار ويقومون بصيانتها ، لتكون مركزاً رئيسيا لهم “، مشيرا الى انه بسبب تحركات مسلحي داعش في مناطق شرق زمار، نفذت الطائرات العسكرية طلعات جوية في محاولة للقضاء عليهم ، مردفاً ” من الممكن ان يكون الهدف من فتح هذه القاعدة هو لتدريب القوات العراقية ومراقبة تحركات داعش في هذه المناطق”.

وزمار من المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، وسيطرت عليها مليشيات الحشد والقوات الامنية العراقية الاخرى بالكامل في 16 اكتوبر/تشرين الاول الماضي بعد انسحاب القوات الكوردية منها .

وأضاف خلو ، بالقول ” أصبح عناصر داعش ينضمون الى الحشد العشائري بعد وصول مليشيات الحشد الشعبي الى هذه المناطق ، لحماية انفسهم ، ومعظمهم من ابناء هذه المنطقة وقدموا تسهيلات ودعما كبيرا لداعش ، فيما كان بعضهم قد انظم لداعش ، ولكي لا تتم مساءلتهم او اتهامهم بالتعاون مع داعش، ينضمون حاليا الى قوات الحشد العشائري، ويشاركون في المراسم الرسمية للشيعة، ويقدمون لهم الولائم والعزائم”.

وحول الاوضاع في القرى الكوردية في هذه المنطقة ، قال خلو ” منذ ان سيطرت مليشيات الحشد الشعبي على المنطقة تم تهميش القرى الكوردية ، يقطعون عليهم الماء والكهرباء ، لتزيد معاناتهم مع ارتفاع درجات الحرارة”.

مبيناً، ان “هناك عملية تعريب كبيرة في هذه المنطقة ، وخصوصاً بتعيين ابناء المكون العربي في الدوائر والمؤسسات ، وابعاد الكورد وحرمانهم من التعيينات”.

مردفاً ،”هناك عدم استقرار في الوضع الامني بهذه المنطقة، بسبب نشاطات وتحركات داعش فيها ، مما يشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين، لذلك قد يكون افتتاح هذه القاعدة الامريكية غير كافي لبسط الامن بدون عودة قوات الاسايش وقوات البيشمركة الى المنطقة”.