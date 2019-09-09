سبتمبر 09, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

القنصل البريطاني في اربيل: ندعم إقليم كوردستان قويا ومستقرا

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فى :أخبار عــامة
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القنصل البريطاني في اربيل: ندعم إقليم كوردستان قويا ومستقرا

اربيل (كوردستان 24)- قال القنصل البريطاني الجديد في اربيل جيمس سورنتون ان بلاده تدعم اقليم كوردستان قويا ومستقرا.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقباله من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وقال سورنتون ان “بريطانيا تدعم إقليم كوردستان قويًا ومستقرًا”، معربا عن امله في تعزيز العلاقات بين الإقليم وبريطانيا.

وعبر القنصل البريطاني عن ارتياحه لتقدم العملية السياسية في إقليم كوردستان وإنشاء حكومة جديدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة العملية السياسية في العراق وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها.

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