القنصل البريطاني في اربيل: ندعم إقليم كوردستان قويا ومستقرا

اربيل (كوردستان 24)- قال القنصل البريطاني الجديد في اربيل جيمس سورنتون ان بلاده تدعم اقليم كوردستان قويا ومستقرا.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقباله من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وقال سورنتون ان “بريطانيا تدعم إقليم كوردستان قويًا ومستقرًا”، معربا عن امله في تعزيز العلاقات بين الإقليم وبريطانيا.

وعبر القنصل البريطاني عن ارتياحه لتقدم العملية السياسية في إقليم كوردستان وإنشاء حكومة جديدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة العملية السياسية في العراق وآخر التطورات الإقليمية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها.