القنصليات الأجنبية تراقب انتخابات كوردستان

غداً يبدأ التصويت الخاص …

من المقرر أن تراقب المنظمات والقنصليات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان، سير العملية الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان.

واجتمع اليوم الخميس، ممثلو العديد من القنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة في الإقليم مع المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع بحث المفوضون تحضيرات العملية الانتخابية وأعمال المراقبة مع ممثلي 23 قنصلية ومنظمة دولية.

وسيقوم ممثلو هذه القنصليات والمنظمات بمراقبة عملية الاقتراع الخاص الذي سيجري يوم غد 28 أيلول / سبتمبر، والقتراع العام يوم 30 من الشهر ذاته.

ووفق المعلومات الواردة، فإن 15 مؤسسة إعلامية عالمية ستقوم بتغطية العملية الانتخابية في إقليم كوردستان.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 40 دولة أجنبية وعربية لديها قنصليات عاملة في إقليم كوردستان.