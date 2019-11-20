القضاء يصدر أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في عدة محافظات

أحكام بالحبس سنة ضد ثلاثة مدراء عامين في ذي قار

أصدر القضاء العراقي، الأربعاء، أحكام بالسجن وأوامر استقدام ومذكرات قبض بحق عدد من المسؤولين في عدد من المحافظات.

وأعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قار، اليوم، 20 تشرين الثاني 2019، عن إصدار محكمة تحقيق الناصرية التابعة لها أمر استقدام بحق عدد من المسؤولين، فيما لفتت إلى صدور أحكام بالحبس سنة ضد ثلاثة مدراء عامين في المحافظة.

وأصدرت محكمة جنح الناصرية الخاصة بقضايا النزاهة حكما على مديرة دائرة عقارات الدولة سابقا ومدير تقاعد ذي قار الحالي ومعاون مدير الضريبة الحالي بالحبس لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، فيما أشارت إلى ان “الحكم يأتي عن جريمة ارتكابهم عمدا ما يخالف واجبات الوظيفة عند قيامهم بتقدير قيمة أحد العقارات بأقل من السعر الحقيقي بقصد منفعة شخص على حساب الدولة”.

كما كشف مصدر في هيئة نزاهة ذي قار، عن صدور اوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين، فضلا عن صدور امر قبض بحق أمين صندوق في ضريبة ذي قار.

وأوضح أنه “تم اصدار امر استقدام بحق معاون مدير مديرية إنتاج الطاقة الحرارية بتهمة الهدر بالمال العام، وامر استقدام اخر بحق معاون مدير مديرية إنتاج الطاقة الحرارية بتهمة الهدر بالمال العام”.

وتابع انه “تم اصدار امر استقدم بحق مدير عام صحة ذي قار ومعاون مدير عام الصحة السابقين مع أطباء عدد أثنين بتهم هدر بالمال العام”، لافتا الى “صدور امر قبض بحق أمين صندوق في ضريبة ذي قار”.

من جهة ثانية كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة في العام 2015.

فيما أعلنت محكمة تحقيق كركوك الخاصة بنظر قضايا النزاهة، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق 13 عضوا من مجلس كركوك للتحقيق في “قضايا فساد”.

بينما أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الأربعاء، مذكرة قبض ومنع سفر بحق مدير صحة صلاح الدين السابق، مشيرة إلى ان “هذه الإجراءات اتخذت بعد اتهام الأخير بقضيتين الأولى تتعلق بأدوية فاسدة وفق المادة 340 من قانون العقوبات، والثانية وفق أحكام المادة 318 عن جريمة إنشاء حدائق وهمية”.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ البصرة السابق، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب.