القضاء في اقليم كوردستان يعلق على قضية “اعتقال مراهق بأمر من طالباني”

شفق نيوز/ بشأن ما تردد من انباء حول اعتقال المراهق الذي تم اعتقاله من قبل المحكمة، اصدرت محكمة تمييز السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، توضيحا للرأي العام شرحت فيه ملابسات اعتقاله.

وكان المكتب الاعلامي لقباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان نفى في وقت سابق من اليوم ما تداولته قنوات اعلامية كوردية بشأن اصداره امرا باعتقال مراهق في منطقة “كرميان” وفق تهم لا اساس لها.

وكانت قنوات اعلامية كوردية نشرت خلال الايام القليلة الماضية خبرا يفيد باعتقال مراهق من اهالي منطقة “گـ‌رمیان”، واحالته الى القضاء بتهم غير معروفة وذلك بأمر من طالباني.

وجاء في بيان لرئاسة محكمة التمييز بشأن ملف المتهم (هـ م ا) الذي يتم تداوله في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ان الموما اليه سجلت ضده شكوى قانونية وتم اعتقاله بامر من قاضي تحقيق اسايش السليمانية وذووه على علم باعتقاله واثناء احضاره امام محكمة التحقيق كانوا حاضرين.

واوضح البيان انه متى ما ظهر بالمستمسكات الرسمية للمحكمة ان عمر اقل من 18 عاما سيتم تحويله الى محكمة تحقيق الاحداث لاستكمال التحقيق وفقا للقانون.

واضاف البيان انه بعد انتهاء التحقيق ستقوم المحكمة وفقا للادلة القانونية التي ستوضع امام المحكمة ستقرر اطلاقات سراحه او تحويله الى محكمة خاصة.

وتابع ان المحكمة تكن الاحترام والتقدير لكل انسان ولاتتم اهانته امام المحكمة ولاتمارس اية معاملة غير صحيحة ضد اي شخص، حتى ان المتهم يعامل بالاحترام وتحفظ كرامته لحين حسم ملفه.

وكان مكتب نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني قد اصدر بيانا اليوم الثلاثاء، قال فيه ان “هذه القضية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بطالباني”، مضيفا انه قد اجرى مراجعة للقضية وتبين انها تعود الى القضاء، وانه لا يتدخل بعمل القضاء”.

وتابع المكتب انه قد رفع دعوى قانونية امام القضاء ضد تلك القنوات التي اقحمت اسم طالباني في القضية من دون الاستناد الى أي دليل.