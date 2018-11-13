القبض على عناصر امن متورطين بابتزاز شخص بآلاف الدولارات بـ”صور” في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة عاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص متهمين بابتزاز شخص بتهديده بنشر صوره.

وقال المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز ان شخصا قدم شكوى ضد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعرض من خلالها الى ابتزاز بعدم نشر صور شخصية له مقابل دفعه الاموال.

واضاف ان مقدم الشكوى دفع في المرة الاولى مبلغا قدره 3500 الف دولار امريكي واردا ان يدفع مرة اخرى الا ان الشرطة وضعت كمينا لأولئك الاشخاص الذين يبتزونه وتمكنت من القاء القبض عليهم.

وتابع عزيز بالقول ان احد المتهمين منتسب لقيادة حرس النفط والغاز، والاخر منتسب الى وحدة الحمايات، والثالث بيشمكرة في قيادة “الزيرفاني”، مبينا ان ثلاثتهم اعترفوا بالذنب الذي ارتكبوه.