القبض على عشرات “البحارة” في الموصل

أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية القت القبض على العشرات من باعة وقود البنزين على الارصفة “البحارة” في مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قوات الشرطة المحلية نفذت، اليوم، عملية امنية القت خلالها القبض على عشرات الباعة المتجولين الذين يبيعون مادة البنزين على الأرصفة في شوارع مدينة الموصل والذين يطلق عليهم تسمية (البحارة)”.

وأوضح المصدر، أن “هؤلاء الباعة يشترون البنزين من محطات تعبئة الوقود الحكومية ويقومون ببيعه بأسعار تجارية على الارصفة، مايسبب بازمة للوقود في المدينة مع ارتفاع اسعارها”، مشيرا الى “احالة المعتقلين الى الجهات الامنية المختصة”.

وسبق أن نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، وجود ازمة وقود البنزين في المحافظة.