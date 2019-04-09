القبض على شخص في اربيل ابتز امرأة وهدد بنشر صورها مالم تدفع هذا المبلغ

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والاسرة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن القاء القبض على شخص ابتز امرأة وهدد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان “امرأة تدعى (ج، ح، م) زارت المديرية وابلغت بان شخصا يدعى (م، أ، أ) من سكنة اربيل زعم انه يحبها ويرغب بالزواج منها”، موضحة انه “بعد ذلك تولدت ثقة كبيرة لدى المرأة تجاهه ليحصل على العديد من صورها”.

واضاف البيان ان ذلك الشخص وبعد حصوله على الصور شرع بتهديد تلك المرأة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له 10 آلاف دولار امريكي غير انها رفضت اعطائه ذلك المبلغ، وقامت بإبلاغ المديرية، مشيرا الى ان وبعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق، و وضع خطة دقيقة ومحكمة من قبل فرق المديرية تم القاء القبض على ذلك الشخص.

وتابع البيان ان المتهم اقر بذنبه، وقد احتوى هاتفه النقال العديد من صور تلك المرأة، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، وفتح ملف للتحقيق معه.