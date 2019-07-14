القبض على إرهابي في السليمانية هارب من بغداد

{بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابي في محافظة السليمانية هارب من العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان “مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية ألقت القبض على أحد الارهابيين الهاربين من بغداد الى محافظة السليمانية”.

وبين ان الارهابي “صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة ١/٤ إرهاب من محكمة التحقيق المركزية في الكرخ”.