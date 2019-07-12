الإعلام الأمني: القبض على «أم المجاهدين» في الموصل

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنها ألقت القبض على إمرأة ارهابية في تنظيم داعش تلقب بـ «أم المجاهدين».

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إن «قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على متهمة مطلوبة بقضايا إرهابية والتي تسمى (أم المجاهدين) لدى داعش كون لديها إثنين من أولادها وإخوتها ينتمون لهذه العصابات الإجرامية».

وأضاف البيان، إن «المتهمة جعلت من بيتها وكراً للإرهابيين، وقد ألقي القبض عليها في حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بعد ورود معلومات استخباراتية من قبل مصادر شعبة استخبارات كهرباء الغربية».