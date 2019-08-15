الف شخص في اقليم كوردستان يتبرعون بأعضائهم البشرية بعد وفاتهم

رووداو – أربيل/ بالرغم من عدم إقرار قانون يخص التبرع بالأعضاء البشرية في برلمان كوردستان، إلا أن هناك حوالي 1000 شخص، أكثرهم من النساء، في إقليم كوردستان، قاموا بتسجيل اسمائهم للتبرع بأعضائهم البشرية بعد وفاتهم.

وقال رئيس منظمة المتبرعين بأعضائهم البشرية في إقليم كوردستان، فرهاد قادر، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، سجل حوالي 1000 شخص أسمه منذ بداية تأسيس منظمتنا قبل 6 سنوات ولحد الآن، وذلك للتبرع بأعضائهم البشرية بعد الوفاة للقطاع الصحي، حيث تشكل الاناث أكثر من 50% مقارنةً بنسبة الذكور.

وطالب رئيس المنظمة بإفتتاح مستشفى خاص للأشخاص الذين يريدون التبرع بأعضائهم، موضحاً بأنه كان هنالك شخصان قاما بتسجيل اسمائهم لغرض التبرع بأعضائهم البشرية بعد الوفاة، ولكننا لم نستطع الاستفادة من ذلك بسبب غياب مستشفى خاص يقوم بمثل هذه العمليات.

وأضاف، أنه في حال وجود مستشفى خاص، سنتمكن من نقل بعض الاعضاء البشرية من الشخص المتوفى، الى الشخص المريض، مثل نقل الكلية والقلب وبعض الأوردة، بالإضافة الى طلاب الكليات والمعاهد الطبية الذين سيتمكنون من اجراء الدراسات على هذه الأعضاء البشرية.

مبينا، أن هنالك أشخاص تبرعوا بأعضائهم البشرية كالكلية مثلا وهم لا يزالون على قيد الحياة.