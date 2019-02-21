الفياض يشيد بالبيشمركة ويؤكد: لا قوات أجنبية مقاتلة في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أشاد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض اليوم الأربعاء بقوات البيشمركة، فيما أكد عدم وجود قوات اجنبية مقاتلة او قواعد عسكرية لها في البلاد.

وجاءت تعليقات الفياض في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش وفكره المنعقد في بغداد.

وقال الفياض ان “تواجد التحالف الدولي انما جاء تحت هذه العناوين والتعاون في مجال التدريب والاستشارة ولن نقبل بالقواعد العسكرية ولا توجد قوات برية على الاراضي العراقية”.

وأضاف ان “التعاون بين قوات البيشمركة الابطال والقوات العراقية والحشد الشعبي في التصدي للارهاب هو سر قوتنا”.

وتابع الفياض ان “العراق يرفض ان يكون أداة او منطلقا للاعتداء على الاخرين وهذه سياسة ثابتة للحكومة الاتحادية”.

وأكد سعي بلاده لأن يكون العراق عامل استقرار في المنطقة والعالم.

واشار الفياض الى أن الحكومة العراقية تقيم العلاقات مع الجميع من تحت سقف السيادة العراقية وأنها تتعاون في مجال محاربة الارهاب وفي مجال التدريب والمشورة وما شابه ذلك.