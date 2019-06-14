الفياض: حل الحشد الشعبي خارج الحسابات الواقعية

شفق نيوز/ أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن حل الحشد خارج الحسابات الواقعية ولا تستطيع أي دولة خارجية ان تضغط بهذا الجانب.

وذكر إعلام الحشد الشعبي نقلا عن الفياض قوله، إن “المرجعية الدينية هي رائدة كسر التحديات على مر المراحل التي شهدها العراق منذ الاحتلال البريطاني وما لحقه من تقلبات إلى حقبة النظام الدكتاتوري والانتفاضة الشعبانية وحتى كتابة الدستور بعد التغيير ووصولا إلى اطلاق فتوى الجهاد الكفائي”.

واشار الى ان “الحشد الشعبي هو رد عراقي مدوٍ أعاد الأوضاع إلى الطريق الصحيح وأسس للنصر على داعش بعدما أدام زخم المواجهة”.

واوضح رئيس هيئة الحشد الشعبي، أن “الحشد الشعبي من الأذرع الأساسية للدفاع عن العراق وقد اكتسب ميزة خاصة وبات دافعا للقطعات الأمنية المختلفة”.

وشدد الفياض، على أن “حل الحشد خارج الحسابات الواقعية ولا تستطيع أي دولة خارجية ان تضغط بهذا الجانب، وهو مؤسسة عراقية وليس قوة معادية لاحد ولن يبادر بالعدوان ضد أي جهة، وانه منضبط تحت استراتيجية الدولة وليس من حق احد التدخل بتنظيمه ووجوده”.