الفياض : اقليم كردستان بامكانه ان يلعب دورا مهما في حل مشاكل العراق وحل الحكومة يمكن ان يتم في نصف الساعة

[دهوك-اين] أكد مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الاربعاء، ان الحكومة الحالية يمكن تغييرها خلال نصف ساعة دون الحاجة إلى قيام انقلاب عليها، فيما أشار إلى ان العراق يشهد “نظاما ديمقراطيا”.

جاء ذلك في كلمة له على هامش مشاركته بأعمال منتدى “السلام والأمن في الشرق الأوسط” في الجامعة الأميركية بدهوك، اليوم، 20 تشرين الثاني 2019، حيث قال رئيس هيئة الحشد إنه “من الضروري الاعتناء بمطالب الجيل الجديد، إذ أن أغلب المتظاهرين تتراوح أعمارهم بين 15- 25 عاما، والكثير منهم لا يستطيع التعبير بكلمة عن هذه المطالب، أو وصفها بنص”.

وأضاف، أن “هناك تهمة تشير إلى أن التمثيل السياسي محتكر، من خلال جهات سياسية وقوانين ومفوضية انتخابات تزيف نتائج الانتخابات”، مبينا أن “العراق يشهد نظاما ديمقراطيا، حيث يستطيع البرلمان سحب الثقة عن الحكومة والاتيان بحكومة جديدة خلال نصف ساعة، ولذلك يجب أن لا نقلب النظام بغرض تحقيق هذه المطالب التي يطرحها المتظاهرون”.

وتابع الفياض بالقول ” أنا متعاطف مع كل ما يطرحه المتظاهرون، فالفساد يجب أن يحارب، والتمثيل السياسي يجب أن يحسن أيضا”.

وأشار إلى انه “لا ينكر وجود دور لإيران وأميركا في العراق ولكن الدور الخليجي أيضا واضح في الأحداث الأخيرة”، مبينا أن “التقرير الأولي الذي أعلنت عنه الحكومة، تكلم عن استخدام مفرط للقوة. وأي جهة لديها معلومات خاصة بإمكانها أن تقدمها الى القضاء، حيث لا يمكن الاعتماد على المزاج الإعلامي وما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي بتحديد من هو القاتل ومن هو البريء”.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين بغداد وأربيل، بين الفياض أن “تشكيل الكابينة الحكومية العراقية فرصة جديدة لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وتطوير العلاقات بينهما”، مؤكدا على ضرورة وجود خارطة طريق لحل المشاكل بين الطرفين واستنادا على الدستور العراقي.

ولفت إلى ان “اقليم كردستان بامكانه ان يلعب دورا مهما في حل مشاكل العراق وينبغي ان نجسد جميعا شراكة حقيقية في العراق وعند تعديل الدستور ينبغي ان يتم مراعاة حقوق كافة الاطراف”.

وتابع “كما يعاني اقليم كردستان من مشاكل داخلية كذلك المناطق العراقية الاخرى لديها مشاكل داخلية والصراع الاميركي الايراني احد هذه المشاكل”.

وانطلقت في الجامعة الأميركية بمحافظة دهوك صباح أمس، أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط)، بحضور العديد من الشخصيات والمختصين والخبراء بالشؤون السياسية والأمنية في اقليم كردستان والعراق والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا.