“العمال” يشيد بحادث اغتيال الدبلوماسي ومواطنين اثنين بأربيل

العمال الكوردستاني يشيد بحادث اغتيال الدبلوماسي ومواطنين اثنين بأربيل

اربيل (كوردستان 24)- أشاد حزب العمال الكوردستاني بالهجوم الذي اودى بحياة دبلوماسي تركي ومواطنين اثنين بعد اطلاق النار عليهم داخل مطعم في اربيل.

ووقع حادث اطلاق النار الاسبوع الماضي، فيما وصفته حكومة اقليم كوردستان بـ”العمل الارهابي”. وبعده بأيام اعتقلت قوات الأمن المتورطين.

وقال المسؤول الكبير في الحزب باهوز أردال في مقابلة مسجلة بثها تلفزيون “ستيرك” إن الضالعين في الهجوم ليسوا اعضاءً في حزب العمال، لكنهم من انصاره.

وأضاف أن حزب العمال الكوردستاني لا صلة له بالهجوم بيد أنه “يبارك ويشيد” بكل من شارك في تنفيذه، واصفاً المهاجمين بأنهم “ناشئة”.

وعلى الرغم من أن أردال نفى صلة حزبه بالهجوم، لكنه المح الى أنه جاء رداً على مقتل القيادي الكبير في حزب العمال ديار غريب.

ولم يقدم أردال تفسيراً عن ربط هجوم المطعم بمقتل غريب الذي يعد واحداً من ابرز قادة حزب العمال وقد قتل في غارة تركية قرب قنديل.

ويعد هذا اول موقف رسمي يصدر عن حزب العمال الكوردستاني إزاء الهجوم.