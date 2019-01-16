العراق يوحد الرسوم الجمركية مع كوردستان وبقية المنافذ ويلغي نقاط كركوك

شفق نيوز/ ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية.

وحضر الاجتماع وزراء ( التخطيط والتجارة والصناعة والزراعة ) ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والمستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء وممثل وزير النفط وعلي السندي وزير التخطيط في اقليم كوردستان والكادر المتقدم في وزارة المالية في الاقليم بالاضافة الى رئيس هيئة المنافذ العامة ورئيس الهيئة العامة للكمارك وعددا من المستشارين والمديرين العامين.

وقد اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية قراراها بتوحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية كافة ومن ضمنها منافذ اقليم كوردستان، حيث ان لهذا القرار اهمية اقتصادية كبيرة من خلال استيفاء رسوم جمركية وضريبة موحدة في جميع المنافذ، وينظم انسيابية دخول البضائع والسلع وتنشيط التجارة وتوحيد اجازات الاستيراد والوثائق والتصديقات المطلوبة بهذا الشأن.

كما قررت الجنة الغاء نقاط الرقابة والتدقيق الجمركية الحالية في كل من (فايدة، شيراوة شمال كركوك، ليلان شرق كركوك)، مما يشجع ويطور التجارة الداخلية وانسيايبة حركة المواد والسلع داخل العراق.

وقررت اللجنة ايضا تنظيم اجراءات تجارة الذهب والمعادن الثمينة في العراق. وقيام وزارة النقل بالعمل في جميع المنافذ الحدودية بموجب قانون وزارة النقل النافذ لغرض تسهيل عمل تشكيلاتها ذات العلاقة.

كما وقررت اللجنة ايضا الزام جميع المنافذ بتطبيق قرارات حماية المنتج الوطني والالتزام بالرزنامة الزراعية من اجل تشجيع المنتج المحلي .

وتاتي هذا القرارات من اجل تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع التجارة وتنشيطها ودعم القطاع الخاص وتبسيط وتوحيد الاجراءات في كل مرافق الدولة ورفد الموازنة العامة للدولة بالايرادات المتاتية نتيجة تلك القرارت.

ومن الجدير بالذكر بان القرارات اعلاه اتخذت بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين المختصين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.