العراق يمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاربعاء، منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد لشفق نيوز انه “استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محاصيل البطاطا، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، الشجر، النبق، ومن جمبع المنافذ الحدودية واعتبارا من ١/ ١٢ /٢٠١٨ “.

واضاف أن “عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي”، موضحا ان “القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزء من الارساليات المستوردة، وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها”.