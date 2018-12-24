ديسمبر 24, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

العراق يكشف حقيقة اتفاقه على دخول الاراضي السورية

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فى :أخبار عــامة
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العراق يكشف حقيقة اتفاقه على دخول الاراضي السورية
أصدر مركز الاعلام الامني العراقي، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن حقيقة اتفاق العراق على دخوله الاراضي السورية.

وقال المركز في بيان له “تنفي قيادة العمليات المشتركة ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشان وجود اتفاق او مفاوضات حول السماح للقوات العراقية المسلحة بالدخول نحو 70 كيلو مترا في الاراضي السورية”.

واضاف البيان ان “القوات العراقية على اهبة الاستعداد للتصدي الى اي محاولات تسلل، وان قواتنا تؤمن الحدود العراقية السورية بشكل كامل”، داعيا وسائل الاعلام الى “عدم الترويج لاخبار غير صحيحة والاعتماد على الجهات الرسمية والمخولة بذلك”.

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