العراق يعلن تسجيل ٨٣ اصابة جديدة بـ”كورونا” و٢٠ حالة شفاء
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، مساء اليوم الاحد ، أن مختبراتها سجلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .
وبحسب بيان للوزارة تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، توزعت الاصابات على الشكل التالي:
– بغداد/ كرخ: ٢
– بغداد/ رصافة: ٢١
– مدينة الطب: ٤
-البصرة : ١٠
– النجف: ٦
– السليمانية: ١
– أربيل: ١٨
– ديالى : ٥
– المثنى: ٦
– بابل: ١
– كربلاء: ٤
– كركوك: ٤
– ذي قار : ١
– الوفيات: ٥ (حالتين في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)
– تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:
– النجف: ٥
– الرصافة: ٢
– كربلاء: ٨
– بصرة : ٢
– ديالى: ١
– مثنى: ١
– بابل: ١
– مجموع الإصابات: ٩٦١
– مجموع الوفيات: ٦١
– مجموع حالات الشفاء: ٢٧٩