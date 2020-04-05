العراق يعلن تسجيل ٨٣ اصابة جديدة بـ”كورونا” و٢٠ حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، مساء اليوم الاحد ، أن مختبراتها سجلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .

وبحسب بيان للوزارة تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، توزعت الاصابات على الشكل التالي:

– بغداد/ كرخ: ٢

– بغداد/ رصافة: ٢١

– مدينة الطب: ٤

-البصرة : ١٠

– النجف: ٦

– السليمانية: ١

– أربيل: ١٨

– ديالى : ٥

– المثنى: ٦

– بابل: ١

– كربلاء: ٤

– كركوك: ٤

– ذي قار : ١

– الوفيات: ٥ (حالتين في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)

– تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:

– النجف: ٥

– الرصافة: ٢

– كربلاء: ٨

– بصرة : ٢

– ديالى: ١

– مثنى: ١

– بابل: ١

– مجموع الإصابات: ٩٦١

– مجموع الوفيات: ٦١

– مجموع حالات الشفاء: ٢٧٩