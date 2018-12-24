ديسمبر 24, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

العراق يحظر استيراد البرتقال

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فى :أخبار عــامة
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العراق يحظر استيراد البرتقال

أصدرت وزارة الزراعة العراقية، الاثنين، قراراً يحظر استيراد البرتقال من جميع المنافذ الحدودية في عموم البلاد.

وجاء في بيان الوزارة الذي اصدرته اليوم (24 كانون الاول 2018)،: “استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء، لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد (البرتقال) ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من 25/ 12/ 2018”.

وأكدت أن “عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي، وأن القرار منح عشرة أيام تنتهي في 2/1 /2019، للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزءً من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها”.

وبينت أن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي”، داعية “جميع المنافذ الحدودية للالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي”.

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