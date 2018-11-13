العراق وكوردستان على موعد مع موجة أمطار وعواصف رعدية

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم المناطق العراقية خلال الايام الاربعة القادمة.

وجاء في بيان للهيئة ان “المناطق الوسطى والشمالية والجنوب قد تشهد يوم غد الثلاثاء طقسا صحوا يتحول الى غائم جزئي في الليل، ودرجات حرارة تبلغ 22”.

وستنخفض درجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل في هذه المناطق مع تساقط زخات مطر رعدية في المناطق الوسطى والجنوبية بحسب ما أفاد البيان.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس الخميس غائما ممطرا، مع فرصة لحدوث عواصف رعدية كبيرة، في عموم مناطق العراق، التي ستشهد كذلك انخفاضا في درجات الحرارة، وطقس صحوا غائماً جزئياً يوم الجمعة المقبل.