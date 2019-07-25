يوليو 25, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

العراق ثانيا في قائمة أشد البلدان العربية حرارة

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فى :أخبار عــامة
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العراق ثانيا في قائمة أشد البلدان العربية حرارة

أظهرت بيانات موقع Weatherbase المتخصص بأخبار الطقس، بأن العراق احتل المركز الثاني في قائمة أشد البلدان العربية حرارة هذا الصيف.
وبحسب تلك البيانات فأن متوسط درجات الحرارة لشهر آب المقبل في الدول العربية سيكون الأعلى في الكويت بـ 43.5 درجة مئوية، ويأتي في المرتبة الثانية العراق بوسطي يقارب الـ 42 درجة وتليه الإمارات بحوالي 40 درجة ، وقطر بحوالي 39.6 ، ثم السعودية 37.9 ، فالبحرين 37.4، ثم جيبوتي 37.0 ، وموريتانيا 35.8.

أما أقل متوسط لدرجات الحرارة فسيكون في لبنان بـ 28.4 درجة والمغرب بحوالي 30 درجة.

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