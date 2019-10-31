العثور على كدس كبير للألغام في دهوك

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشؤون الالغام والاعتدة في محافظة دهوك، اليوم الاربعاء، عن العثور على كدس “كبير” للالغام في احدى القرى التابعة لقضاء العمادية، منوهة الى سيطرتها هذا الكدس.

وقال مدير عام شؤون الالغام في المحافظة مسعود ملا شفيق، لوسائل اعلام محلية، ان الكدس عبارة عن مجمع مليء بالاسلحة والاعتدة، مضيفا ان المجمع يقع في قرية “كانيكايي” التابعة لناحية سرسنك في حدود قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

واضاف انه في بداية الامر عندما وصلت فرق المديرية واجرت البحث والتنقيب تم العثور على نحو 50 قطعة سلاح وعتاد، مستدركا انه يتوقع العثور على اكثر من 250 قطعة سلاح في المجمع.

واوضح ان جميع تلك الاسلحة والاعتدة بحالة جيدة وليست فيها اية قطعة معطوبة، لافتا الى انه وفقا للمعلومات فان هذه الاسلحة تعود لحقبة النظام السابق الذي قام بتجميعها في هذه المنطقة.