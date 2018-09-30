العبادي وفؤاد حسين يبحثان التصويت على رئيس الجمهورية

{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع فؤاد حسين التصويت على رئيس الجمهورية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان” العبادي بحث خلال استقباله في مكتبه ببغداد، مساء اليوم السبت، المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين الاوضاع السياسية التي يشهدها البلد والتصويت على رئيس الجمهورية ومباحثات تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف” كما بحث الجانبان اهمية تلبيتها لاحتياجات البلد في البناء والاعمار وتوفير فرص العمل والحفاظ على ما تحقق في محاربة الارهاب والاستقرار الامني والعلاقات الخارجية”.