الصليب الأحمر الدولي: العراق من البلدان التي تضمّ أكبر عدد من المفقودين

اصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، توضيحا عن أعداد المفقودين في العراق، مشيرة الى تحديد مصير 1500 مفقود على مستوى محافظات العراق، فيما اعتبرت أن العراق واحد من البلدان التي تضمّ أكبر عدد من المفقودين.

وقالت في بيان توضيحي، ورد الى السومرية نيوز، نسخة منه، إنه “عقب الانتهاء من حملة التوعية الوطنية لتسليط الضوء على محنة المفقودين وعوائلهِم في العراق والتي نفذتها اللجنة الدولية للصليب بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف 30 ﺁب من كل عام، نقلت عدد من المقالات والمواد الاعلامية أخبارًا خاطئة على لسان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تفيد بأن “منظمـة الصليب الاحمر الدولي أعلنت تسجيلها لـ 1500 مفقود على مستوى المحافظات بدءًا من العام 2018 ولغاية منتصف العام الحالـي”.

وتابع أن تلك الاخبار والمقالات نقلت بأن “آخر احصائية للمفقودين على المستوى الوطني بلغت 1500 مفقود منذ عـام 2018 ولغاية منتصف العام الحالي”.

وفي هذا الصدد، أوضح البيان، أن ما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الاحمر هو تمكنها من تحديد مصير 1500 مفقود على مستوى محافظات العراق بدءا من 2018 ولغاية منتصف العام الحالي 2019 .

وجاء في التوضيح ايضا، أنه خلال المناسبات التي أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد ومحافظات العراق لتكريم المفقودين وأسرهم، أشارت اللجنة الدولية الى أن مئات الآلاف من الأشخاص في العراق لا يزالون إلى اليوم، مجهولي المصير، مشددة على أن العراق واحد من البلدان التي تضمّ أكبر عدد من المفقودين.