الصدر يقدم عرضاً لكاظم الساهر بشأن إحدى الأناشيد

لادائها في الموصل

قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عرضا للفنان كاظم الساهر لاداء انشودة وطنية في مدينة الموصل باعتبارها اخر ارض استعيدت من داعش.

وقال المخرج والممثل والاكاديمي في مجال الإخراج المسرحي، سنان العزاوي في توضيح اليوم الاثنين (8 تشرين الاول 2018) نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انه “في لقائي بسماحة السيد القائد قبل شهر ونصف وبسياق الكلام اشاد سماحته بالانشودة الوطنية ((سلام عليك على رافديك عراق القيم)) للموسيقار كاظم الساهر، ووصفها بالنشيد الوطني وصار مقترح دعوة الساهر للعراق بعد غياب لاداء الانشودة الوطنية في الموصل لأنها اخر أرض حررت من دنس داعش”.

واضاف، “واقترحت شخصيا تصويرها في موقع منارة الحدباء المهدم لأنها ستنهض بسواعد العراقيين واصرارهم على البقاء على قيد العراق، وكلفت شخصيا بمتابعة الموضوع والى الان بصدد الاتصالات”.