كتلته تكشف: الصدر يرفض تقديم الفياض للبرلمان لأنه يعرف ما سيحدث!

بغداد/ الإخبارية: أعلنت كتلة عطاء البرلمانية التي يرأسها فالح الفياض، الأربعاء، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي متمسك حتى هذه اللحظة على ترشيح رئيسها لحقيبة وزارة الداخلية.

وقال النائب عن الكتلة منصور المرعيد، في حديث صحفي تابعته ‘الاخبارية’، انه ‘بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم أمس بشأن الوزارات الأمنية، ما زال عبد المهدي مصر على ترشيح فالح الفياض الى حقيبة وزارة الداخلية، كما هناك اصرار من اغلب القوى السياسية على هذا الترشيح ودعمه’.

واضاف ان ‘مجلس النواب هو الفيصل بحسم قضية الفياض، لكن الصدر لا يريد من عبد المهدي، تقديم الفياض للبرلمان، فهو يعرف ان الفياض سيصوت عليه بالأغلبية البرلمانية’، مدعيا ان ‘الفياض هو المرشح الوحيد للداخلية ولا منافس له، وعبد المهدي مصر على ذلك الترشيح’.