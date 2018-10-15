أكتوبر 15, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الصدر: لا فرق بين كوردي وعربي إلا بالتقوى وحب الوطن

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
12 مشاهدة

الصدر: لا فرق بين كوردي وعربي إلا بالتقوى وحب الوطن

رووداو – أربيل: وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، رسالة لكورد العراق، مبيناً بأنه لا فرق بين كوردي وعربي إلا بالتقوى وحب الوطن.

وقال الصدر في تغريدة على موقع “تويتر”، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، “اردناكم أن تعيشوا معنا بلا انفصال وهذا اعلى معاني الحب لنكون سوية في عراق موحد”، مضيفا “اردناكم موحدين أقوياء اعزاء لاتظلِمون وتظلمون”.

مضيفاً: “وسنتقاسم لقمة العيش بيننا بالعدل والانصاف ولن نسمح بالتعدي عليكم ونحن نعلم ان فيكم من هو محب الاعتدال ولا يفرق بين كُردي وعربي الا بالتقوى وحب الوطن”.

وتابع: “فهلموا الى ان ننقذ العراق ونترك المحاصصة ونبعد كل فاسد ونجدد العهد للعراق بوجوه جديدة نزيهة تحفظ هيبتكم وترفع منزلتكم بعد أن نعز العراق وشعبه”.

وختم قائلا: “وليتوحد جيلكم القديم بالجيل الجديد ولنكون وإياكم من دعائم العراق ولتكون (كركوك) مثلا للتعايش السلمي لكل الطوائف والاعراق”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.