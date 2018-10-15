الصدر: لا فرق بين كوردي وعربي إلا بالتقوى وحب الوطن

رووداو – أربيل: وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، رسالة لكورد العراق، مبيناً بأنه لا فرق بين كوردي وعربي إلا بالتقوى وحب الوطن.

وقال الصدر في تغريدة على موقع “تويتر”، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، “اردناكم أن تعيشوا معنا بلا انفصال وهذا اعلى معاني الحب لنكون سوية في عراق موحد”، مضيفا “اردناكم موحدين أقوياء اعزاء لاتظلِمون وتظلمون”.

مضيفاً: “وسنتقاسم لقمة العيش بيننا بالعدل والانصاف ولن نسمح بالتعدي عليكم ونحن نعلم ان فيكم من هو محب الاعتدال ولا يفرق بين كُردي وعربي الا بالتقوى وحب الوطن”.

وتابع: “فهلموا الى ان ننقذ العراق ونترك المحاصصة ونبعد كل فاسد ونجدد العهد للعراق بوجوه جديدة نزيهة تحفظ هيبتكم وترفع منزلتكم بعد أن نعز العراق وشعبه”.

وختم قائلا: “وليتوحد جيلكم القديم بالجيل الجديد ولنكون وإياكم من دعائم العراق ولتكون (كركوك) مثلا للتعايش السلمي لكل الطوائف والاعراق”.