الصحة تعلن خلو العراق من أي اصابة بفايروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، بيانا أعلنت فيه أن العراق خالٍ من أي اصابة بمرض كورونا الذي انتشر في احدى مناطق الصين مؤخراً ودول أخرى.

وأكدت الوزارة في البيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، أن “جميع الوافدين للبلاد من كافة الدول التي تحدث فيها أيّ حالة وبائية ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر ان “العراقَ خالٍ تماماً لغاية الآن من أيّ إصابة بمرض كورونا الذي سجل إصابات مؤخراً في دولة الصين، مؤكداً أن المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع لوزارة الصحة لم يسجل اي حالة إصابة”.

وأضاف “كما تؤكد وزارة الصحة والبيئة على ضرورة التثقيف حول الأمراض الانتقالية وطرق الوقاية منها ومراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال حدوث أي أعراض للمرض وأن الوزارة اعدت مسلقا خطط للتعامل مع أي طارئ صحي وهيأت ردهات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع أي متغير ووفرت كافة الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة”.