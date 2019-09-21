الشيخ علي يكشف سبب اهمال قانون توزيع الاراضي في البرلمان

اكد رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، الجمعة، ان “المتحاصصين سرقوا رئاسة اللجنة القانونية في البرلمان واهملوا قانون توزيع الاراضي لتشريد الناس واذلالهم حتى ينتمون للاحزاب صاغرين”.

وقال الشيخ علي في تغريدة له على تويتر اليوم (20 ايلول 2019): “كتبت قانون توزيع قطع الأراضي على كل عراقي بيدي، وقرأناه القراءة الأولى”.

واضاف انه “حينما شعر المتحاصصون الطائفيون بأن مقترح القانون وجد طريقه للتشريع، تآمروا وسرقوا رئاسة اللجنة القانونية”.

وتابع “اهمل القانون كي يشردوا الناس ويهدموا بيوتهم ويذلوهم حتى ينتموا لأحزابهم صاغرين”.