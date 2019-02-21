الشاحنات القادمة من دهوك تُمنع من دخول الموصل

رووداو – دهوك/ رغم إلغاء النقاط الجمركية بين مدن العراق وإقليم كوردستان، والعمل بتعرفة جمركية موحدة في عموم العراق وإقليم كوردستان، إلا أن الشاحنات المحملة بالبضائع والمتجهة إلى مدينة الموصل، قادمة من دهوك، تمنع من دخول الموصل.

بعد سلسلة اجتماعات بين المديرية العامة لجمارك إقليم كوردستان والهيئة العامة للجمارك العراقية، اتفق الجانبان على العمل بتعرفة جمركية موحدة في جميع المنافذ الحدودية والمطارات وإلغاء النقاط الجمركية بين مدن العراق وإقليم كوردستان، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الثامنة من صباح يوم 17 شباط الجاري، لكن النقطة الجمركية بين مدينتي دهوك والموصل، رغم توقفها عن جباية الرسوم الجمركية، تمنع الشاحنات القادمة من دهوك من دخول الموصل.

وأعلن مدير جمارك محافظة دهوك، عزت فتاح، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه رغم قرار وزارة المالية العراقية إلغاء النقطة الجمركية بين دهوك والموصل، منذ شهرين، إلا أن الجانب العراقي في محافظة نينوى لم يلتزم بالقرار في محاولة منه لإضعاف الحركة التجارية في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، ولم يتم إلغاء هذه النقطة إلى الآن.

بعد طرد داعش وإجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان في 25 أيلول 2017، أقيمت بقرار من رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، ثلاث نقاط جمركية بين محافظات إقليم كوردستان والمحافظات الأخرى، لكن النقطتين الجمركيتين بين أربيل – كركوك والسليمانية – كركوك ألغيتا وبقيت تلك التي بين دهوك والموصل.

ويقول مدير جمارك محافظة دهوك: “بعد توحيد التعرفة الجمركية بين العراق وإقليم كوردستان، ستجبى الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية فقط”، مضيفاً: “لم يبق أي موظف جمارك بين دهوك والموصل منذ صباح يوم 17 شباط الجاري، لكن منع دخول البضائع المتجهة من دهوك إلى الموصل مستمر، ويوجد نحو ثلاثة آلاف شاحنة محملة بالبضائع عند النقطة الجمركية على الطريق بين المدينتين بانتظار السماح لها بدخول مدينة الموصل”.

وعن سبب منع الشاحنات من دخول الموصل، قال مدير جمارك محافظة دهوك: “يوجد مسؤولون أمنيون في الموصل كانوا مستفيدين من تلك النقطة الجمركية، وبعد صدور قرار التوقف عن جباية الرسوم الجمركية فيها، يبحثون عن ذرائع ويقولون إنهم يفتقرون إلى آليات لفحص البضائع، ويمنعون دخول البضائع إلى الموصل”.

ومع توجس التجار من التعرفة الجمركية الجديدة وتخوفهم من تسببها في إضعاف التجارة على حدود إقليم كوردستان، فإن مدير جمارك محافظة دهوك يرى أن “التعرفة الجديدة جيدة جداً، ولم ترتفع إلا الرسوم المفروضة على السكائر والسيارات والمشروبات الكحولية ومواد قليلة أخرى، أما بالنسبة لسائر السلع فإن الرسوم هي نفسها، بل أقل بالنسبة إلى بعضها”.

ويقول رئيس غرفة تجارة دهوك، أياد حسن، عن التعرفة الجمركية الجديدة إنها “لن تؤثر سلباً على حياة المواطنين، وهي في صالح التجار، حيث تتيح لهم الاستيراد عبر جميع المنافذ الحدودية العراقية”، موضحاً أن “النظام الجديد سيخلق جواً للتنافس بين التجار، وسيكون المواطنون أول المستفيدين منه”.