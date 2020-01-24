الشابندر يعلق على مليونية الصدر: ترمب لم يرّف له جَفْن

علق السياسي السابق عزت الشابندر على مليونية الصدر التي خرجت اليوم قائلاً: ” ترمب لم يرّف له جَفْن”.

وقال الشابندر في تغريدة له على منصة تويتر إنه “انتهت المليونية الان، نعم قد يُسعِد ايران ذلك ضمن حساباتها مع غريمتها في العراق، ولكن ترامب لم يرّف له جَفْن”.

وأضاف “لان ما يهمه اكثر هو ما يدور في الكواليس لاختيار رئيس الوزراء و بعض ابطال التظاهرة يدفعون بمرشح يرضي الامريكان و قد ينجحون”.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى غلق القواعد الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية ، مؤكدا ان الهدف والمطلب الأساسي هو جدولة خروج قوات الاحتلال فعليا وبشكل منظور على الأرض، مشددا اهمية الاستمرار في المحاولات واستنفاد كل الطرق السلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشعبية في سبيل ذلك”.

ودعا “الحكومة العراقية الى عقد المعاهدات واتفاقات عدم الاعتداء مع دول الجوار كافة مستندة على الاحترام المتبادل للسيادة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، مع اعتماد المعاملة بالمثل مع الدولة الأجنبية للحفاظ على السيادة والدولة وهيبتها.”

كما طالب الصدر الحكومة العراقية بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وموظفيها لكافة الدول، ومنع الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين، مع دعوته الى تعزيز علاقات العراق الاقتصادية بما يتلاءم ومصلحة الدولة وسيادتها .

ولفت الى “أن منع الجهات الرسمية وغير الرسمية من التواصل الخارجي الا من خلال القنوات الرسمية للدولة وبموافقات مسبقة”.

وخاطب الصدر الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي أو الاتحاد الأوربي أن يكونوا وسطاء ومشرفين على تطبيق بنود هذا الاتفاق، كما نصح الحكومة العراقية بتبني هذه النقاط او المعدلة منها للحفاظ على ما وصفه بـ” كرامة وسيادة العراق وتخليصه من الصراعات الداخلية والخارجية “.

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا قبل أكثر من أسبوع، إلى الخروج في “مظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته”.

وتوجه الآلاف إلى منطقة الجادرية – المنطقة التي تستقطب المتظاهرين – حيث ارتدى عدد كبير من المتظاهرين لباس الكفن – تلبية لتوجيه الصدر- فيما حمل آخرون العلم العراقي.

واتخذت القوات الأمنية صباح الجمعة، اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المنددة بالوجود الأمريكي في العراق.