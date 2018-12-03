السيرة الذاتية لنيجيرفان البارزاني ومسرور البارزاني

قرر مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستان، اليوم الإثنين، 03 كانون الأول، 2018، ترشيح نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كوردستان ومسرور البارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.

وفيما يلي السيرة الذاتية لنيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني:

– ولد في 21 أيلول عام 1966 في منطقة بارزان

– يشغل منصبي رئيس وزراء إقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني حالياً

– نزح مع عائلته إلى إيران عام 1975

– حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة طهران

– أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1989

– في 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كوردستان

– أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (للكابينة الرابعة) عام 1999

– في 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (الحكومة الموحدة)

– أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013

– تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018

– انتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس إقليم كوردستان في 3-12-2018

السيرة الذاتية لمسرور مسعود مصطفى البارزاني:

– ولد عام 1969

– هو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

– انضم لصفوف قوات البيشمركة عام 1985

– أكمل تعليمه الثانوي في إيران

– حاصل على شهادة البكالوريوس في السياسة الدولية من جامعة واشنطن

– أسس مؤسسة البارزاني الخيرية عام 2005

– أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي عام 1999

– يشغل منصب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان منذ عام 2012

– يتقن اللغات الفارسية والعربية والإنجليزية

– انتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان في 3-12-2018