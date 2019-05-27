رووداو تنشر السيرة الذاتية للمرشحين الخمسة لمنصب رئاسة إقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ بعدما قررت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، يوم الأحد 12 مايو الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئاسة إقليم كوردستان لمدة ثلاثة أيام، أكدت الهيئة أن خمسة أشخاص تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الإقليم، وهم: نيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني، وأوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قادر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خضر.

وتنشر شبكة رووداو السيرة الذاتية للمرشحين الخمسة، وفيما يلي السيرة الذاتية لنيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني:

– ولد في 21 أيلول عام 1966 في منطقة بارزان

– يشغل منصبي رئيس وزراء إقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني حالياً

– نزح مع عائلته إلى إيران عام 1975

– أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1989

– في 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كوردستان

– أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (للكابينة الرابعة) عام 1999

– في 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (الحكومة الموحدة)

– أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013

– تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018

– انتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس إقليم كوردستان في 3-12-2018

المرشح محمد حمه صالح:

– ولد في 1 تموز عام 1974 في ناحية طق طق التابعة لقضاء كويسنجق بمحافظة أربيل.

– حاصل على شهادة البكالوريوس سنة 2015.

– مستقل ولا ينتمي الى اي جهة سياسية.

– يتقن اللغة الكوردية (اللغة الأم) والعربية بصورة جيدة جداً.

– لديه خبرة جيدة في القانون العام والقانون الدولي، بالإضافة الى خبرته في المجال الاقتصادي.

المرشح ريبوار عزيز طه:

– ولد عام 1979، متزوج وله 4 أطفال.

– تخرج من كلية الحقوق، قسم القانون، في جامعة صلاح الدين، عام 2001-2002.

– يتقن اللغة الكوردية (اللغة الأم) والعربية بصورة جيدة جداً.

– يعمل كمحامي منذ 12 عاماً.

المرشح هيوا عبدالله خدر:

– ولد عام 1977، ويسكن في مدينة السليمانية.

– هو كاتب وشاعر وله عدة مطبوعات.

– يتقن اللغة الكوردية (اللغة الأم) بالإضافة الى اللغة الانجليزية.

المرشح أوميد عبدالسلام قادر:

– ولد في 10-1-1979 في مدينة أربيل.

– خريج كلية القانون سنة 2006 من جامعة صلاح الدين بأربيل، ومستمر بممارسة مهنة المحاماة.

– عمل في مجال الإعلام، وفي وحدة التحقيق في انتخابات مجلس النواب العراقي 2010.

– عمل كمدرب في مجال التنمية البشرية.

وكانت رئاسة برلمان كوردستان قد حددت يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للتصويت على انتخاب رئيس جديد للإقليم.

ودعت الرئيسة المؤقتة للبرلمان فالا فريد، في كتاب موجه لأعضاء البرلمان الى حضور الجلسة السادسة من الدورة التشريعية الخامسة، في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء، الثامن والعشرين من شهر آيار الجاري، ووفق النظام الداخلي للبرلمان، للتصويت على اختيار رئيس جديد للإقليم من بين خمسة مرشحين.

ومن الجدير بالذكر ان اختيار رئيس الإقليم، سيتم للمرة الأولى بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان مشروع قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة، على ان يكلف الرئيس المنتخب، مرشحا لتشكيل حكومة الإقليم خلال ثلاثين يوما من تأريخ انتخابه.