السويد تنظم مؤتمراً للتضامن مع الكورد

شفق نيوز/ تستعد المنظمات والأحزاب السياسية السويدية والكوردية لعقد حفل كبير في العاصمة ستوكهولم، بهدف التضامن مع شمال وشرق سوريا.

وستلقي وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، وكذلك إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي، كلمة في الاحتفال وكما سيتم تسليم إرسال إيرادات الحفل إلى الهلال الأحمر في “روج آفا”.

وسينضم عدد كبير من الفنانين من السويد والكوردستانيين إلى المهرجان لدعم أهل “روج آفا”، بعض الفنانين المعروفين في السويد هم زارا لارسون وبنجامين إنغروسو وجوان حاجو.

وسيقام الحفل يوم الأحد 24 تشرين الثاني في مركز المؤتمرات بالمدينة بجوار ساحة NorraBantorgetê bê تحت شعار التغيير من أجل الإنسانية في روج آفا Humanity For Change in Rojava-Syria.

ويركز المشاركون في المهرجان على الهجمات الكثيفة التي شنتها الدولة التركية على شمال وشرق سوريا وأن مئات الآلاف من المدنيين اضطروا إلى مغادرة أراضيهم، ودعا منظمو الحفل الكورد وأصدقائهم إلى الانضمام للمهرجان.